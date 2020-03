Fundação Inatel suspende eventos culturais, desportivos e sociais

No contexto das medidas de prevenção do COVID-19 e tendo em consideração as recomendações da Direção-Geral da Saúde, a Fundação INATEL decidiu pôr em prática medidas excecionais e temporárias.

Assim, são suspensos todos os eventos culturais, desportivos e sociais, agendados até ao dia 3 de abril. De referir que, no distrito de Vila Real, decorre um campeonato de futsal não federado, com a participação de 12 equipas.

A prova, liderada por UDC Villa Regula, do Peso da Régua, possui três equipas do concelho de Vila Real: Constantim, Guiães e Vila Marim.