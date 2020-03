Fundação da Casa de Mateus transfere programação para as redes sociais

Com a sua atividade limitada pelas medidas de contingência em curso, e desejando a todos a maior tranquilidade e segurança, a Fundação da Casa de Mateus continua a explorar os temas da sua programação através de meios digitais.

Terça-feira, quando deveria ter início a 3ª edição da Mini-Escola de Inovação, com a presença de Alfons Cornella, a Casa de Mateus inicia a publicação, até ao final da semana, de uma série de vídeos curtos em que este especialista do Institute of Next nos explica o papel da inovação na compreensão e ultrapassagem de momentos de transição acelerada como aqueles em que vivemos.

Depois, irá mostrando e explorando os documentos que o Arquivo da Casa tem para nos revelar, desvendando pequenos segredos contidos no espólio, propondo pequenas viagens virtuais pela arquitetura e pelas pessoas que vestem esta Casa. Ou acrescentando possibilidades virtuais às ações de formação do projeto Lugar Comum.

Tudo isto na página Facebook da Fundação da Casa de Mateus. Se ainda não segue, acrescente mais uma opção ao seu programa de recolhimento.