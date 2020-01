Fundação da Casa de Mateus: Oficina de Produção e Direção de Cena

Nos próximos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro, a Fundação da Casa de Mateus promove a Oficina de Produção e Direção de Cena, dirigida por Carlos Antunes e Otelo Lapa. Carlos Antunes é produtor, encenador e musicólogo, diretor artístico do Festival Música a Norte, realizado anualmente na costa norte da ilha da Madeira. Otelo Lapa coordena a equipa de Apoio a Espetáculos e de Direção de Cena da Fundação Calouste Gulbenkian.

A oficina destina-se profissionais de instituições culturais, a artistas, produtores e promotores independentes, bem como a profissionais de direção de cena. Segundo Otelo Lapa, a oficina terá, essencialmente, uma componente “direcionada para a produção de concertos e eventos relacionados com a música clássica.” O desenvolvimento das matérias ao longo de aulas teórico-práticas é distribuído por 2 dias, em sessões de 3 horas cada, num total de 12 horas. Será elaborado um projeto em conjunto com os formandos.

Também aberta à comunidade, esta oficina vem complementar a experiência já adquirida na Oficina de Gestão Cultural, dirigida por Jorge Barreto Xavier em Novembro passado, com o objetivo de contribuir em concreto para a qualificação dos profissionais das artes na Região.

O projeto Lugar Comum, apoiado pelo programa Oficinas do Conhecimento, da Fundação Calouste Gulbenkian, tem como objetivo o desenvolvimento do capital humano da Fundação da Casa de Mateus, através de uma visão integrada do seu papel, valores e oportunidades, e através do empoderamento das suas equipas pela aquisição de novos conhecimentos e metodologias, permitindo-lhes enfrentar as exigências da gestão contemporânea e os desafios de agilidade, qualidade e transparência que caracterizam uma organização do séc. XXI. Todas as oficinas são também abertas à comunidade.