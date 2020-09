Fundação da Casa de Mateus disponibiliza oficinas de francês

Nunca é tarde para começar a aprender uma língua, poder comunicar com os familiares que estão longe, com aqueles que nos visitam. Na próxima sexta-feira, dia 25 de setembro, pelas 12h00, têm início, na Fundação da Casa de Mateus, as Oficinas de Francês – Nível Básico, orientadas por Suzana Dionísio, abertas a todos, serão aulas presenciais e participativas com recurso a jogos de vocabulário e gramaticais, bem como a utilização de áudio, vídeo e das novas tecnologias.

Em ambiente informal, os participantes destas Oficinas poderão partilhar e desenvolver os seus conhecimentos, enriquecendo-se à medida que aprendem uma das línguas mais faladas a nível mundial.

As oficinas semanais, sempre às sextas-feiras, às 12h00, dirigem-se não apenas aos funcionários da Casa de Mateus, mas também a todos que queiram dar os primeiros passos nesta língua internacional.

Esta ação está inserida no projeto Lugar Comum, programa de desenvolvimento humano através do qual a Fundação da Casa de Mateus procura uma visão integrada do seu papel, valores e oportunidades, enfrentando os desafios de agilidade, qualidade e transparência que caracterizam uma organização do séc. XXI.

O projeto Lugar Comum é uma iniciativa da Fundação da Casa de Mateus, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian.