Freguesia de Vila Real venceu XXIII Torneio Inter-Freguesias de futebol de 5

Decorreu de 26 de agosto a 7 de setembro, no Polivalente da Estação, o XXIII Torneio Inter – Freguesias de Futsal, uma iniciativa do Município de Vila Real na qual participaram as freguesias de Abaças, Arroios, Freguesia de Vila Real, Guiães; Lordelo, Mateus; Mondrões, Parada de Cunhos, Torgueda, Vila Marim e União das Freguesias de Mouçós e Lamares, num total de 110 crianças e 30 adultos/responsáveis envolvidos.

No dia 7 de setembro, no final dos jogos do de apuramento do 3º/4º e 1º/2º classificados realizou-se, no Pavilhão dos Desportos, a habitual cerimónia de encerramento com a presença de todas as juntas de freguesia participantes.

Nesta cerimónia, onde foram distribuídas medalhas de participação a todos os envolvidos, foram também eleitos o melhor marcador e melhor guarda – redes, a equipa Fair – Play e a equipa melhor apresentada. Todos os participantes vão ainda ser presenteados com uma viagem a Lisboa, no dia 11 de outubro, para assistirem ao jogo de futebol entre Portugal – Luxemburgo, no Estádio José de Alvalade, referente à Qualificação para a Fase Final do Campeonato da Europa 2020.

O balanço de mais uma edição do Torneio é muito positivo tendo sido cumprido o objetivo de proporcionar aos jovens um convívio salutar, através de uma modalidade do seu agrado que, para além de estimular a prática desportiva fortalece a amizade entre todos os participantes.

Registo da classificação.

1º Classificado – Freguesia de Vila Real

2º Classificado – União de Freguesias de Mouçós e Lamares

3º Classificado – Mateus

4º Classificado – Lordelo

Melhor Marcador – Rodrigo Oliveira – Freguesia Vila Real (14 – golos)

Melhor Guarda – Redes – Daniel Santos – Freguesia Vila Real (6 golos sofridos)

Equipa Melhor Apresentada – Freguesia de Abaças

Troféu Fair – Play – Freguesia de Torgueda