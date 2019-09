Freguesia de Vila Real homenageia Estrada Nacional 2 no Pitoresco

A Freguesia de Vila Real escolheu a Estrada Nacional 2 para ilustrar um mural que vai ser criado na Avenida 1º de maio, junto ao centro comercial Miracorgo. Mais uma vez, a Freguesia de Vila Real associa-se ao Pitoresco – Festival de Arte Urbana, que volta a dar cor a Vila Real, de 12 a 15 de setembro.

Além de patrocinar a criação de um mural que vai homenagear a estrada que atravessa Vila Real e que liga Portugal de norte a sul, a Freguesia de Vila Real apoia também uma oficina para crianças e jovens. Na última edição, a Freguesia de Vila Real homenageou Ângelo Almeida e Margarida Valéria, dois Cidadãos que deixaram a sua marca de forma indelével em Vila Real, num mural criado no Bairro de São Vicente de Paulo.

O Presidente da Junta de Freguesia de Vila Real, Francisco Rocha, realça que “o apoio a este tipo de eventos é mais um exemplo da afirmação da Freguesia de Vila Real como um motor de cidadania, através do reforço do sentido de comunidade”. “Este festival tem realizado um importante trabalho de intervenção na imagem da cidade e da freguesia, sem esquecer a formação das nossas crianças e jovens através de oficinas com artistas”, sublinha Francisco Rocha.

O mural dedicado à Estrada Nacional 2 vai nascer das mãos e da imaginação do artista GodMess, um artista multidisciplinar vocacionado para as áreas de ilustração, design gráfico, pintura, escultura, instalações e arte urbana. A diversidade é algo que GodMess procura, quer em temáticas ou suportes de expressão, por isso não se limita apenas a uma área de intervenção, procurando inspiração para a sua obra, sobretudo, no meio em que se situa e nas pessoas em seu redor.

O Pitoresco nasceu em 2016 com o objetivo de transformar a cidade numa galeria a céu aberto e criar um roteiro turístico alternativo. Além de artistas consagrados a nível nacional e internacional, o festival conta com a participação crescente de artistas locais.