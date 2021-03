Freguesia de Vila Real conclui obras na Rua de Almodena

A requalificação da Rua de Almodena está praticamente concluída. Na última semana foram executados os trabalhos de repavimentação da via, estando já o trânsito a fluir com normalidade.

Com um orçamento de cerca de 51 mil euros, esta obra da responsabilidade da Junta de Freguesia de Vila Real, contou com colaboração técnica da Câmara Municipal e permitiu a requalificação da rede de drenagem de águas pluviais, a construção de um passeio e a repavimentação da via.

Para o presidente da Junta de Freguesia de Vila Real, Francisco Rocha, “esta obra foi mais complexa do que aparenta, uma vez que foi necessário corrigir algumas debilidades estruturais” e, embora ainda haja alguns pormenores para finalizar, o autarca diz-se “muito satisfeito com o resultado”.

A Rua de Almodena é utilizada diariamente por centenas de pessoas, motivo pelo qual Francisco Rocha destaca a importância desta intervenção que, segundo o próprio, “vem ao encontro das aspirações legítimas dos moradores desta rua, mas vai beneficiar também a passagem dos transportes públicos e dos muitos utilizadores que se dirigem ao Hospital de São Pedro e às freguesias vizinhas de Mondrões, Parada de Cunhos e Vila Marim”.