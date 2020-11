Freguesia de Vila Real apoia corporações na aquisição de testes rápidos

A Junta de Freguesia de Vila Real aprovou, na última reunião de executivo, um apoio extraordinário às Corporações de Bombeiros Cruz Branca e Cruz Verde com vista à aquisição de testes rápidos de antigénio para deteção de casos de COVID-19.

Este apoio, que foi determinado em diálogo e articulação com as direções de ambas as Corporações, tem como objetivo permitir o rastreio periódico das equipas permanentes de apoio e socorro à população de Vila Real.

“Espera-se, desta forma, contribuir para despistar precocemente situações de risco, garantindo mais segurança na atividade diária daqueles que continuam na linha da frente do combate a esta pandemia”, referiu o autarca Francisco Rocha.