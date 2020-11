Freguesia de Cumieira com 11 casos de Covid-19. Autarca local fala de “surto”

“Somos a informar de um surto de infeções por Covid-19 na nossa freguesia”, informou Fernando Gonçalves, presidente da Junta de Freguesia de Cumieira, no concelho de Santa Marta de Penaguião.

“Embora em número reduzido para a população que temos, o momento é complicado, de especial cuidado e preocupação, mas estamos em articulação com todas as nossas instituições, Município, Proteção Civil, Saúde Pública e DGS por forma a mitigar, dentro do possível, os casos positivos que surgiram hoje”, escreveu o autarca, nas redes socias.

Ao NVR, Fernando Gonçalves confirmou a existência de 11 casos na freguesia, que poderão subir nos próximos dias. “Os dados que hoje temos e conhecemos podem e vão ser alterados nas próximas horas e dias pelo que estaremos atentos e informaremos sempre que necessário”, continuou.

“Apelamos, mais do que nunca, aos cuidados que cada um deve ter no seio das suas famílias e na comunidade. Este é um tempo que vai exigir especial cuidado, mas também especial solidariedade e compreensão”, finalizou o presidente de Junta.

A autarquia de Santa Marta de Penaguião dava hoje conta de 29 casos ativos de Covid-19 no concelho. Há 69 pessoas em isolamento.