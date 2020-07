Francisco Rocha reeleito presidente da Federação Distrital do PS de Vila Real

Francisco Rocha foi reeleito Presidente da Federação Distrital de Vila Real do Partido Socialista (PS) com 95% do total de votos expressos.

Nestas eleições, foram também eleitos 143 delegados efetivos, num total de 227 delegados que estarão presentes no XIX Congresso Federativo, que irá decorrer no próximo dia 12 de setembro em Mondim de Basto.

Nessa altura, Francisco Rocha espera ver aprovada a moção de orientação política “Construir | Mais e Melhor” que aposta em dois objetivos políticos prioritários designadamente, “o apoio crítico à concretização do projeto governativo para a legislatura e também na vitória do Partido Socialista nas eleições autárquicas do próximo ano”.

O Presidente da Federação sublinhou que “temos um património político que nos custou muito a conquistar. Desde logo, uma maioria renovada na liderança dos nossos Municípios com uma simultaneidade inédita dos concelhos de Chaves e de Vila Real. Mas também, o maior número de mandatos autárquicos alguma vez alcançado, desde 1976, pelo Partido Socialista no Distrito de Vila Real. Objetivo político que, desde já, queremos manter e, se possível, ampliar”.

Francisco Rocha realçou, ainda, que pretende “aproveitar, sinergicamente, os quatro grandes objetivos estratégicos do PS e do Governo assumidos para esta legislatura, continuando a apostar no progresso para fazer alavancar investimento, criar emprego, atrair população, cuidar e apoiar os mais vulneráveis, aprofundar o exercício da descentralização, lutar por uma arquitetura do próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia mais amiga da coesão e da sustentabilidade dos territórios de baixa densidade.”

O Presidente da Federação distrital concluiu, apelando “a uma militância ativa, a um esforço contínuo de mobilização, e um compromisso político permanente de todos os militantes do Partido Socialista, no respeito pela pluralidade interna, para fazer (ainda) mais e melhor pelo Distrito de Vila Real”.