A formação que alinha com o Peugeot 308TCR no Campeonato de Portugal de Velocidade, está este fim-de-semana no Circuto de Vila Real, para a segunda ronda do CPVT. Rafael Lobato andou bastante bem e deu excelentes indicações para a sua corrida de sábado, sempre a rodar bem perto do piloto mais rápido na 1ª Qualificação, acabando por assegurar o segundo lugar da grelha para amanhã. Quanto a Francisco Abreu, não começou o dia da melhor forma, mas recuperou o andamento na 2ª Qualificação e garantiu o 3º lugar para a corrida de domingo.

A dupla que alinha com o Peugeot 308 TCR da Sports & You no CPVT, arrancou para esta importante e difícil jornada de Vila Real, cumprindo, as duas sessões de Treinos Livres e de Qualificação. Ambos os pilotos da Peugeot Portugal deram muito boas indicações para as corridas de sábado e domingo.

Literalmente a correr em casa, Rafael Lobato mostrou, logo no início da Qualificação 1, que queria para si o melhor tempo. Com o 308 TCR a mostrar bom desempenho, Lobato deu excelente réplica ao piloto mais rápido em pista e arrecadou para si o segundo melhor tempo na Qualificação 1, apenas a um décimo de segundo da pole position: “Correu tudo muito bem! Tenho uma excelente sensação de confiança no carro e, apesar de neste circuito dispormos de pouco tempo para estar em pista, deu para perceber qual o melhor rendimento a tirar. Sinto que andei depressa e tentei chegar ao tempo mais rápido, mas, embora isso não tenha sido possível, acabei por obter um tempo mesmo à beira do primeiro lugar. Curiosamente, a minha quebra de ritmo teve que ver com os pneus, pois tentei andar mais depressa com pneus novos, mas foi com os pneus ‘velhos’ que obtive a minha melhor volta. Amanhã, o espírito vai ser o mesmo: andamento rápido e consistente. Espero arrancar bem e vou lutar com o pódio na mira!”

Ao volante do PEUGEOT 308TCR para a segunda sessão de Treinos Livres e para a Qualificação 2, Francisco Abreu não começou esta jornada da melhor forma. O piloto madeirense protagonizou uma ligeira saída de pista nos Treinos Livres, o que implicou perder algum tempo e ritmo de adaptação à pista. Mas piloto e carro voltaram em forma e na Qualificação 2 o rendimento foi notório: “Foi um dia um bocadinho difícil. Além do calor intenso dentro carro, as características de um circuito citadino, como é o caso de Vila Real, tornam as coisas exigentes. Mas é tudo uma questão de adaptação! A maior dificuldade, por assim dizer, foi a minha saída de pista na 2ª volta dos Treinos Livres. Isto retirou-me a possibilidade de andar mais e, neste tipo de circuitos, é sempre difícil recuperar andamentos. De qualquer forma, a equipa, como sempre, fez um excelente trabalho e reparou os danos na frente do carro a tempo e horas. Na Qualificação 2 acabei apenas por fazer quatro voltas, duas das quais com Bandeira Vermelha, o que não ajudou. Além disso, na minha melhor volta tive de lidar com dois concorrentes bem mais lentos. Mesmo assim, obtive um tempo que me garante o 3ª lugar na grelha para domingo. O importante é que estamos rápidos em pista e continuamos a evoluir. O carro está óptimo!”

Rafael Lobato e Francisco Abreu destacam também o bom rendimento e comportamento do Peugeot 308 TCR da Sports & You. Ambos referem a importância das alterações no set-up num circuito como o de Vila Real, destacando que todas as paragens são boas para introduzir novas afinações, incluindo travões, extremamente solicitados na pista transmontana.

A corrida de amanhã (sábado) no Circuito de Vila Real tem lugar às 15h00. A prova de domingo está agendada para as 12h20. Juntamente com o apoio da Peugeot Portugal, este projecto elaborado e colocado em marcha pela Sports & You tem com principais parceiros a Canon, Crédito Agrícola, Iberfibran, ikimobile, iMED e King Tony.