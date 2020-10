Fórum Educação e Inovação 2020 em Chaves

Pavilhão Municipal recebe mostra de tecnologia didática entre os dias 8 e 10 de outubro

De 8 a 10 de outubro, Chaves vai ser palco da segunda edição do Fórum Educação e Inovação, este ano subordinado ao tema “O Planeta, o Clima e tu! Diálogo para o sucesso”.

Esta mostra sobre as novas tecnologias ao serviço da educação, a realizar no Pavilhão Municipal de Chaves, conta com três dias repletos de atividades diversificadas como, conferências científicas em formato webinar, ciência viva na escola, gaming em ambientes de aprendizagem, robótica, drones, hologramas e variados sistemas de interação.

Estas são algumas das tecnologias que poderão ser exploradas pelos alunos do concelho neste evento, orientado para a reflexão sobre o sistema educativo e práticas de combate ao insucesso escolar.

Destacam-se no programa as Webinares temáticas e aulas online realizadas pelas Escolas Fernão de Magalhães, António Granjo, Júlio Martins e Escola Profissional, e a Gala de Talentos, no encerramento da mostra, que será protagonizada por alunos do 2º e 3º ciclo com apresentações nas áreas da música, dança e teatro.

O evento para o público em geral, será sujeito a marcação prévia no local do evento ou por e- mail para município@chaves.pt, com comparência fora do período escolar, sendo o dia 10 de outubro destinado à participação da população concelhia.

As atividades decorrerão nos dias 8 e 9 (quinta e sexta-feira) das 09h30 às 12h30 e das 14h30 às 17h30 e no dia 10 (sábado)das 10h00 às 12h30 e das 14h30 às 16h00, de acordo com os normativos da Direção Geral da Saúde.

Esta mostra tecnológica realiza-se no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), na sequência de uma candidatura apresentada ao Programa Operacional Regional do Norte (Norte 2020).