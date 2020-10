Fórum da Saúde Mental de Vila Real a 3 de novembro

A Saúde Mental em Tempo de Pandemia: Entre a necessidade, o medo e a(s) oportunidade(s), será o tema do IV Fórum de Saúde Mental, que se realizará no próximo dia 3 de novembro, no grande auditório do Teatro Municipal de Vila Real. Este ano, devido aos condicionalismos decorrentes da pandemia Covid-19, o fórum decorrerá num formato mais reduzido e em horário pós-laboral, entre as 18h30 e as 20h30. A participação é gratuita mas de inscrição obrigatória através do email asocial@cm-vilareal.pt.

A realidade atual, para além das óbvias questões de saúde física que tem levantado, tem tido um grande impacto na saúde mental da população, nomeadamente dos grupos mais vulneráveis. A necessidade de distanciamento levou ao isolamento e ao aumento de estados de ansiedade e stress, pela falta de ferramentas para lidar com algo tão desconhecido. A saúde mental é a base do bem-estar geral. Deste modo, o Município de Vila Real entende como essencial promover o debate sobre esta temática.

O Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado a 10 de outubro, visa chamar a atenção pública para a questão da saúde mental global, e identificá-la como uma causa comum a todos os povos, ultrapassando barreiras nacionais, culturais, políticas ou socioeconómicas. Combater o preconceito e o estigma à volta da saúde psicológica é outro dos objetivos do dia.