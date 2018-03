Formandos da Misericórdia de Lamego criam “Teatro de Fantoches” para os mais novos

É uma das atividades preferidas das crianças de todo o mundo! O palco, as cortinas, o cenário e, claro, as marionetas especialmente concebidas para dar vida a um “Teatro de Fantoches” contam histórias de encantar e desenvolvem a criatividade e a imaginação dos mais novos. No âmbito da ação de formação “Acompanhante de Crianças”, promovida pela Misericórdia de Lamego e pela firma “Tecla”, os formandos foram até ao jardim de infância da instituição apresentar os contos “O Capuchinho Vermelho” e “A Branca de Neve e os Sete Anões”. Uma manhã divertida, acompanhada por muita música, que arrancou muitos sorrisos e gargalhadas ao público infantil. O teatro de fantoches é um brinquedo educativo por excelência.

Recorde-se que os participantes do curso “Acompanhante de Crianças” aprendem, ao longo de dois meses de aulas, a cuidar de crianças com idade até aos 12 anos durante as suas atividades quotidianas, garantindo a sua segurança e bem-estar e promovendo o seu desenvolvimento adequado. Esta iniciativa surge na sequência de outros cursos de formação financiada, anteriormente realizados e que alcançaram uma grande adesão por parte de desempregados do concelho.

