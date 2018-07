O Serviço Municipal de Proteção Civil promoveu, durante o mês de junho, formação em Socorrismo e em Prevenção e Combate a Incêndios.

Estas formações serviram, entre outros, para transmitir conhecimentos aos Oficiais de Segurança Local do Programa Aldeia Segura Pessoas Seguras, programa este que já se encontra em implementação em algumas aldeias do concelho, prevendo-se, a médio prazo, o seu alargamento às restantes aldeias prioritárias.

Nestas formações participaram ainda outros formandos, pertencentes a diversas entidades do concelho. Estão previstas outras formações no âmbito da Proteção Civil no decorrer deste ano e também do próximo.

Município de Sabrosa promove ATL de Verão

O município de Sabrosa, no âmbito do plano de atividades do Plano Integral e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar – PIICIES (REEDUCAR +), está a promover um ATL de Verão que iniciou no dia 25 de junho, e que se estende até dia 27 de julho.

Este ATL compreende uma programação regular, que contempla uma forte componente lúdica e pedagógica, mantendo desta forma os padrões estabelecidos para uma aprendizagem social.

Com a realização deste ATL de Verão, o município pretende apoiar os pais e encarregados de educação que estão a trabalhar nesta época de férias escolares, e que se deparam com bastantes dificuldades para conseguir arranjar um local para deixar os filhos. Esta é a principal razão para o aumento significativo da procura deste serviço, o que levou à necessidade de alargar o ATL também à escola de São Martinho de Anta.