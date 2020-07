Força Aérea Portuguesa assinala aniversário a sobrevoar capitais de distrito

Hoje, dia 1 de julho, a Força Aérea Portuguesa assinala o seu 68º aniversário. A data será assinalada pela passagem dos aviões militares pelas capitais de distrito.

As passagens pelo distrito de Vila Real estão marcadas para as 11h33 e as 12h14. No entanto, por motivos operacionais, prevê-se que as passagens sofram um atraso de 15 minutos.

A Força Aérea Portuguesa é parte integrante do sistema de forças nacional e tem por missão cooperar, de forma integrada, na defesa militar da República, através da realização de operações aéreas, e na defesa aérea do espaço nacional. Compete-lhe, ainda, satisfazer missões no âmbito dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado e missões de interesse público para satisfação de necessidades das populações.

Foi criada a 1 de julho de 1952, constituindo-se como ramo independente, em paralelo com a Marinha e Exército, integrando as aviações incorporadas naqueles ramos.