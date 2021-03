Floresta Comum: Vila Real reabilita baldios com plantação de mais de cinco mil árvores

No âmbito do Programa Floresta Comum, a que a Câmara Municipal de Vila Real anualmente se tem candidatado, serão, no corrente ano, reabilitados cerca de 12 hectares de áreas florestais em Baldios do concelho de Vila Real, através da plantação de cerca de 5.000 árvores de espécies autóctones, dando mais um passo para o objetivo de plantar um milhão de árvores no concelho.

Este programa, desenvolvido pela Quercus e apoiado pelo ICNF e pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), e a que a Câmara Municipal vem aderindo desde 2014, em parceria com as entidades gestoras de Baldios (Conselhos Diretivos e Juntas de Freguesia), o ICNF e as Equipas de Sapadores Florestais do concelho de Vila Real, procura reabilitar os espaços florestais do concelho, dotando-os de maior resiliência aos fatores bióticos e abióticos que anualmente os afetam, particularmente os incêndios florestais, melhorando igualmente os índices de biodiversidade e de produção de serviços de ecossistema.

No corrente ano, a área a intervir situa-se no Baldio de Aveção do Cabo, na freguesia da Campeã, integrando as áreas florestais da Serra do Alvão e Marão, na zona norte do concelho.

Estas áreas têm sido assoladas por incêndios florestais que têm eliminado o estrato arbóreo, carecendo agora de replantações que permitam a sua reflorestação com espécies autóctones que lhes confiram maior sustentabilidade e contribuam igualmente para a mitigação dos efeitos provocados pela erosão dos solos em territórios florestais de grande sensibilidade ecológica.

As plantações, que tiveram início no passado dia 21 de Fevereiro, contam com o apoio técnico do município de Vila Real e estima-se que estejam concluídas a 7 de Março.

As espécies a plantar são: Acer psedoplatanus, Alnus glutinosa, Quercus ilex/rotundifólia, Quercus pyrenaica, Quercus róbur, Quercus suber, Arbutus unedo e Acer psedoplatanus.