Flavienses Luís Delgado e André Carvalho vencem reedição do Rali do Alto Tâmega

Domínio claro dos flavienses, com sete vitórias em sete qualificações que ficaram na história da reedição deste Rali.

De destacar que Chaves e Boticas estiveram representados no pódio olímpico, constituído pelos flavienses Luís Delgado e André Carvalho, no primeiro lugar, os botiquenses André Ferreira e Alberto Silva, no segundo lugar e os flavienses Carlos Pires e Edgar Pereira, no terceiro lugar.

O autarca flaviense, Nuno Vaz, afirmou que este Rali tem todas as condições para aspirar a uma prova de maior dimensão, numa iniciativa que primou pela competência técnica, troços bem desenhados e com organização irrepreensível. O sucesso da prova aliada à vitória flaviense em desporto automóvel, apenas registada na memória, trouxe a população à rua para ver um espetáculo que há muito era esperado.

Por sua vez, o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, destaca a promoção do território do Alto Tâmega numa visão de parceria, como uma região unida e com objetivos comuns que beneficiará sobretudo as populações locais.

Integrada no calendário do Campeonato Norte de Ralis, esta prova emblemática do automobilismo nacional da década de 80 e 90 regressou este ano às estradas do reino singular e maravilhoso que é o Alto Tâmega, organizado pela CAMI, em parceria com os municípios de Chaves e Boticas.