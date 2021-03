O Município congratula a jovem bailarina Núbia Veiga, aluna da Ent`Artes Escola de Dança de Chaves, pela conquista do terceiro lugar obtido em dueto com Ana Margarida Costeira, na categoria “Modern Duets”, no Festival de Dança Internacional TANZOLYMP, realizado em Berlim.

Este festival, que decorreu entre 18 e 23 de fevereiro, realiza-se anualmente e permite aos participantes conhecerem outros jovens de todo o mundo em master classes, seminários e competições.