No passado dia 19, decorreu a aula solidária de Zumba e BodyAttack, no Fitness Club Energy. A equipa do Fitness Club procedeu também à entrega de bens alimentares, de higiene e roupas para a Associação de Solidariedade Social Via Nova, angariados de 5 a 19 de dezembro. Joana Salgueiro, Vice-presidente da Associação Via Nova, marcou presença na entrega dos bens.

De referir que, relativamente à iniciativa Passadeira Solidária, em que, por cada quilómetro realizado, o Fitness Club Energy doaria à Via Nova 0,10€, o objetivo dos 1000 km foi atingido e até superado em cerca de 300 km.

Deixe o seu Comentário

Comentário