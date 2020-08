Fisgas de Ermelo eleitas como maravilha natural pela Lonely Planet

A prestigiada editora internacional de guias de viagem, Lonely Planet, publicou recentemente um artigo onde elege as 10 maravilhas naturais de Portugal, e incluiu na sua lista, as Fisgas de Ermelo, em Mondim de Basto.

As Fisgas de Ermelo são, aliás, o único local do Norte do país a integrar a referida seleção, o que representa um motivo de orgulho para todos os Mondinenses.

O Município de Mondim de Basto manifesta-se grato pelo reconhecimento, que vem reforçar a singularidade e autenticidade do património natural do concelho. Conheça o artigo completo em: https://www.lonelyplanet.com/articles/portugal-top-natural-wonders?fbclid=IwAR2rWTIYJnLKjZ6WcC62MPcdLLo6NmCRdk0ADD9qOAXPOmaz07yquvH5HO8