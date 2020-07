Fins-de-semana Gastronómicos regressam a Mondim de Basto

Entre 24 e 26 de julho, Mondim de Basto vai promover a gastronomia e os vinhos típicos de cada município. Este é o desafio lançado pela Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal, com a iniciativa “Fins-de-semana Gastronómicos”, que conta já com a sua décima segunda edição. Assim, o cabrito assado no forno e a singular carne maronesa vão marcar as ementas dos restaurantes mondinenses.

Em Mondim de Basto, os restaurantes Nova York e Casa do Lago e as adegas Casa da Caínha e Escondidinho apresentam o tradicional cabrito assado com arroz de forno; a suculenta carne maronesa pode ser apreciada na Adega 7 Condes, na Adega do Zeca e nos restaurantes Sabores do Alvão e Água Hotels Mondim de Basto. Para acompanhar, a sugestão passa pelos frescos Vinhos Verdes locais e o intenso pão-de-ló húmido, que promete adoçar a memória de todos quantos nos visitem.

Os empreendimentos turísticos também se têm associado a esta iniciativa. Este ano, aderiram ao evento o Água Hotels Mondim de Basto, a Casa do Barreiro de Cima e a Quinta da Baldieira, que oferecem um desconto de 10% nas noites de sexta e sábado.