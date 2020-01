Fins-de-semana Gastronómicos de Vila Real regressam em março

Nos dias 27, 28 e 29 de março, o Município de Vila Real e a APHORT irão promover mais um fim-de-semana dedicado à gastronomia local, com a oferta, nos restaurantes aderentes, de um menu composto por Covilhete mini, como entrada, Tripas aos Molhos, como prato principal, e Crista de Galo, uma das 7maravilhas Doces de Portugal, como sobremesa.

Esta iniciativa está inserida na XII Edição dos Fins-de-Semana Gastronómicos, desenvolvida em estreita colaboração entre a Turismo do Porto e Norte e os Municípios que a integram, no âmbito da dinamização do Produto Estratégico Gastronomia e Vinhos.

Recorde-se que a presente edição dos Fins-de-Semana Gastronómicos do Porto e Norte de Portugal estão a decorrer desde o mês de novembro de 2019 e prolongam-se até ao mês de novembro de 2020. As datas, restaurantes aderentes e menus dos vários concelhos podem ser consultados no sítio do Município na Internet.

Restaurantes aderentes em Vila Real: Le Buffet – Hotel Miracorgo, Hotel Quinta do Paço, Hotel Miraneve, Quinta de São Martinho.