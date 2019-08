Financiamento de 10 mil euros para combate à Vespa Asiática

O Município de Vila Real viu aprovada a candidatura a um apoio financeiro para a destruição dos ninhos da vespa velutina, usualmente conhecida por “vespa asiática”, no montante máximo de 10.000,00€ por beneficiário.

É objetivo deste financiamento apoiar os municípios na tarefa de deteção e destruição dos ninhos e colónias de Vespa velutina, grande predador de abelhas autóctones e de outros insetos que, ao colocar em risco os recursos apícolas, surge como uma ameaça ao cumprimento, pelos espaços florestais, da imprescindível função ecológica e, por consequência, agrícola e económica, que é a polinização das plantas.

Nos últimos dois anos, a autarquia, através do seu Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), tem vindo a auxiliar na resolução deste problema com recurso aos seus próprios recursos técnicos e logísticos. No entanto a deteção de ninhos tem aumentado significativamente, pelo que se torna fundamental o investimento neste tipo de luta com o objetivo de diminuir o número de colónias e os consequentes ataques.

No corrente ano já foram destruídos alguns ninhos primários pelo SMPC, solicitando-se assim a colaboração da população na sua identificação e comunicação, para que os trabalhos posteriores de destruição impeçam o nascimento de centenas de obreiras desta espécie.

Esta comunicação poderá ser efetuada para a Câmara Municipal de Vila Real (Proteção Civil Municipal) ou ainda através da plataforma on-line “SOS VESPA”, localizações posteriormente validadas pelos Serviços Municipais de Proteção Civil (SMPC) da Câmara Municipal de Vila Real.