Fim de semana gastronómico dos milhos em Ribeira de Pena

De 2 a 4 de março, os milhos ricos deram o mote ao fim de semana gastronómico promovido pelo Município de Ribeira de Pena, em estreita articulação, com o Turismo do Porto e Norte de Portugal.

Nos restaurantes aderentes, antes de saborear o prato principal, foi possível degustar as pataniscas de bacalhau, as alheiras e a salada de rachada. De seguida, os milhos, tal como manda a tradição, foram servidos “esgravatados, esfuçados e escornados”, ou seja, acompanhados por carnes de frango, porco e vitela. Ao terminar, momento de provar a deliciosa chila no forno ou as maçãs assadas.

O aumento da afluência de clientes, muitos deles oriundos de fora do concelho, revela o impacto positivo que esta iniciativa tem na promoção deste prato típico e na dinamização da economia local.

Aderiram ao XI Fim de Semana Gastronómico dos Milhos, os restaurantes: Cantinho do Churrasco, Pizzaria Zira, Churrasqueira da Venda Nova, Recanto do Lavrador, Papagaio, San’T, São Pedro, Tasca do Xico e Tá-se Bem, assim como o Pena Aventura Park e o Pena Park Hotel.

