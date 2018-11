A Filandorra – Teatro do Nordeste, numa linha de trabalho que pretende rememorar as tradições da região privilegiando a participação das populações como elemento activo, vai estar presente nos dois grandes eventos de cariz popular que marcam a agenda cultural da região ao longo desta semana, a “Noite de Halloween” de Vilar de Perdizes (Montalegre) a 31 de Outubro, e a “Festa da Cabra e do Canhoto” em Cidões (Vinhais) a 03 de Novembro.

Neste contexto, a noite de 31 de Outubro em Vilar de Perdizes, a “capital” da bruxaria em Portugal, promete muita animação, com bruxas, bruxos, trasgos e diabos à portuguesa à solta pelas ruas desta pequena aldeia do Concelho de Montalegre. Estão preparadas muitas surpresas “horripilantes”, desde jantares embruxados que vão “deliciar” e “assustar” os convivas, ao Cortejo Embruxado que vai percorrer as ruas e canelhos da aldeia, com a presença de personagens ocultas à luz de velas a provocar muitos percalços e sustos, ungentos, as lutas entre o bem e o mal, o pão que o diabo amassou!!! A noite termina com a Tradicional Queimada, feita à base de aguardente e outros ingredientes naturais, esconjurada pelo Padre Fontes e o Bruxo Queiman com a presença do Deus Larouco e da sua corte de trasgos, dianhos, bruxos, bruxas e outras figuras quejandas… que à volta da grande fogueira se vão unir para ritual satânico do Beijo de despedida no cú do Diabo, que finaliza com o Bailinho das bruxas no terreiro com vassouras à mistura… a interacção com os participantes vai ser uma constante nesta que é a noite de bruxas mais genuína de país. A participação da Filandorra nesta noite de bruxas à portuguesa conta com o apoio da Câmara Municipal de Montalegre, com o qual a Companhia mantém um Protocolo de Cooperação no âmbito da formação e animação teatral, e da União de Freguesias de Vilar de Perdizes e Meixide.

No Sábado, 3 de Novembro, a Filandorra revisita da tradição celta que abre as Festas de Inverno no Nordeste Transmontano, a Festa da Cabra e do Canhoto de Cidões (Vinhais). Trata-se de uma iniciativa de cariz popular revitalizada pela Associação Raízes da Aldeia de Cidões que atrai anualmente milhares de pessoas que se “juntam” aos 17 habitantes da aldeia para, em volta de uma grande fogueira, se despedirem da estação Clara, ou seja o Verão e o bom tempo, e se prepararem para a estação Escura, o início do Inverno, o mau tempo.

Druídas, trasgos e bruxas associam-se às deusas celtas e aos rapazes da aldeia para “queimar” o cabrão e comer da cabra Matchorra cozinhada em potes na “maior e gigantesca fogueira” porque, e como diz o povo de Cidões, Quem da cabra comer e ao canhoto se aquecer um ano de sorte vai ter. A noite promete muita animação com rituais celtas à mistura!

Trata-se de uma iniciativa de cariz popular, à qual a Filandorra se associa a convite do Município de Vinhais com o qual a Companhia mantém um Protocolo de Cooperação nos domínios da formação e animação teatral.

Deixe o seu Comentário

Comentário