Filandorra iniciou homenagem à escritora Luísa Dacosta

Arrancou o projeto da Filandorra—Teatro do Nordeste Há… teatro de ROBERTOS por toda a Freguesia, em homenagem à escritora vilarealense Luísa Dacosta, e um dos vencedores do Orçamento Participativo 2017 promovido e implementado pela Freguesia de Vila Real.

Com este projeto teatral, “miúdos e graúdos” vão ter a oportunidade de reviver as festas de outros tempos em que os Robertos e as suas barraquinhas eram a atracão muito ansiada nas festas e romarias da “bila”, e que Luísa Dacosta “rememorou” na obra Robertices, obra que integra o Plano Nacional de Leitura. Os bonecos farão soltar a imaginação dos mais pequenos e saber como se divertiam as crianças de outros tempos… e aos mais crescidos recordar os “velhos” tempos, proporcionando um verdadeiro encontro intergeracional, de partilha de saberes e experiências.

A festa dos Robertos que empolgava Luísa Dacosta nos seus tempos de criança é recreada pela Filandorra numa performance lúdica e estética em que atores/animadores/manipuladores e público compõem a palavra Robertices a partir das dez letras do abecedário, também elas “robertos” de madeira nas mãos do público que assiste sentado no chão em grandes lonas de pano-cru, organizando uma plateia “à moda antiga”.

O projeto tem como objectivo dinamizar Escolas, Bairros e Centro Histórico da cidade, e recordar a tradição popular dos espetáculos de rua preservando assim a memória e a tradição junto das comunidades das zonas habitacionais da Freguesia de Vila Real, homenageando a escritora vilarealense Luísa Dacosta.

O projeto arrancou no bairro histórico dos Ferreiros com a apresentação de Robertices para toda a comunidade escolar (alunos, encarregados de educação, educadores e professores) numa sessão aberta a toda a comunidade, permitindo assim reforçar a partilha de saberes e experiências entre comunidade educativa e os habitantes do bairro. O projeto vai ainda percorrer outras zonas habitacionais da Freguesia, como o Bairro da Araucária (10 de Maio/manhã), Bairro da Almodena (10 de Maio/tarde), Bairros da Timpeira, Santa Maria e Flores (11 de Maio/manhã) e Bairro S. Vicente de Paula (11 de Maio/tarde).

A sessão de encerramento do projeto decorre no dia 12 de Maio a partir das 10h30, em pleno centro histórico – Largo do Pelourinho, numa sessão que pretende ser de “encontro” e festa das famílias (avós, filhos e netos) e turistas que nos visitam.