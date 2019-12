Filandorra em digressão com “Amor de Dom Perlimplim com Belisa em seu Jardim”

O dia um de dezembro marcou o início da digressão do espetáculo Amor de Dom Perlimplim com Belisa em seu Jardim da autoria do grande dramaturgo espanhol Federico Garcia Lorca, com espetáculos agendados para um conjunto de equipamentos de referência cultural do interior do país, nomeadamente no Teatro de Vila Real e o Cineteatro Municipal de Vila Pouca de Aguiar. Trata-se da 70ª produção da Companhia estreada em 2018.

Com encenação de David Carvalho, Amor de Dom Perlimplim com Belisa em seu Jardim é um hino ao Amor que Lorca construiu “a partir de memórias quase infantis das aleluias”, espectáculos populares do século XIX. Esta produção conta com assistência de encenação de Bibiana Mota, as interpretações de Bruno Pizarro, Débora Ribeiro, Helena Vital Leitão, Anita Pizarro, Silvano Magalhães, Sofia Duarte, Rui Moura e na técnica com Pedro Carlos (Som) e Carlos Carvalho (Luz).

Amor de Dom Perlimplim com Belisa em seu Jardim sobe ao palco no Teatro de Vila Real, pelas 21h30 no Pequeno Auditório. No Sábado, 07 de dezembro, está agendada uma representação pelas 21h30 no Cineteatro Municipal de Vila Pouca de Aguiar, também com entrada livre, decorrente do protocolo de cooperação entre a Filandorra e a edilidade local no campo da dinamização cultural do concelho, na formação de públicos e na divulgação da arte e cultura junto das suas populações.