Filandorra e equipa do Teatro Ribeiro conceição em “dia aberto” para toda a comunidade

A Filandorra – Teatro do Nordeste vai assinalar o Dia Mundial do Teatro, a 27 de março, no Teatro Ribeiro Conceição em Lamego com a iniciativa Dia Aberto…

As portas do Teatro vão estar abertas durante todo o dia e para todos os públicos, com um programa especial que inclui performances, exposição de figurinos, desenhos das crianças sobre o teatro, e visitas guiadas aos vários espaços do teatro (palco, camarins, régie) nomeadamente ao Espaço Memória do Ribeiro Conceição, onde o público pode “redescobrir” o TRC: as antigas máquinas de projeção, documentos e outros objetos que ilustram a “história” do TRC.

Com as características e configuração semelhantes do Teatro italiano “Scala” de Milão, o TRC foi inaugurado em 1929 e ao longo de vários anos foi a referência na vida cultural do interior do país, até que fecha portas em 1989. Entretanto, a Câmara de Lamego avança com a sua aquisição e depois de realizadas obras de recuperação e consolidação do edifício, o TRC é reinaugurado em 2008 e desde então tem-se afirmado no panorama das artes da região a partir de uma programação versátil e muito próxima da população lamecense.

A iniciativa DIA ABERTO começa às 10h00, e de forma continuada o público pode interagir com os atores da Filandorra e toda a equipa permanente do TRC, com momentos distintos que pretendem ser de celebração e partilha do teatro com toda a comunidade, sem esquecer os turistas que ao longo da semana santa visitam Lamego, proporcionando-lhes a possibilidade de visitar os vários espaços do TRC e conhecer o seu valor cultural e arquitetónico.

Esta atividade é o culminar de um conjunto de iniciativas, desde espetáculos de teatro e animações que a Filandorra realizou pela região durante o mês de Março com o objetivo de promover a arte do teatro junto de todos os públicos.