Filandorra dinamiza “Amarantinas” para alunos do Secundário

A Filandorra – Teatro do Nordeste vai estar na Casa da Juventude de Amarante nos dias 12 e 13 de Abril com o projeto Amarantinas, percurso cultural por momentos da história de Amarante e encontro com figuras ilustres da arte e cultura amarantina, como Teixeira de Pascoaes, Amadeo de Souza-Cardoso, Agustina Bessa Luís, entre outros.

Trata-se do projeto vencedor da 2ª edição do Orçamento Participativo Jovem de Amarante (2016), da autoria de Ana Rita Teixeira, Catarina Carvalho, Magali Beça e Marta Sousa, que desafia os jovens do ensino secundário de Amarante a revisitar os principais acontecimentos e lendas de Amarante e recordar as personagens célebres da cidade a partir de um percurso cultural com dinâmicas lúdico-expressivas numa performance que alia as linguagens do teatro, da música, da plástica e do audiovisual, em que os alunos interagem “enquanto” actores/figurantes nos quadros da história e cultura amarantina como asInvasões Francesas e a “heroica defesa da ponte de Amarante” preconizada pelas gentes da terra, o regresso dos Diabos de Amarante, e as lendas de São Gonçalo.

Nesta performance, que decorre nos vários espaços da Casa da Juventude de Amarante, vão participar cerca de 400 alunos do 11º e 12º ano do ensino secundário de Amarante, distribuídos por quatro sessões diárias de 50 minutos cada.

A operacionalização artística do projecto Amarantinas pela Filandorra surge do convite da Câmara Municipal, com quem a Companhia tem estabelecido nos últimos anos uma relação protocolar no âmbito da animação e formação de públicos, com destaque para as actividades de animação no Museu Amadeo de Souza-Cardoso, entre outras.