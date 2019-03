FIIN 2019 começa com exposição itinerante

A exposição itinerante resultante do Festival Internacional de Imagem de Natureza (FIIN) de 2018 vai hoje, dia 6 de março, “para a rua” em Alijó e continuará o seu percurso até outubro por outros locais tais como Boticas, Mondim, entre outros.

Este ano, a exposição, alargada a todas as escolas e municípios do distrito, incluindo os que se integram na Serra do Marão (Baião e Amarante), conta com todas as valências do festival (Juvenis, fotografia de natureza e desenho científico de natureza) e está divida em três pacotes expositivos, ou seja, exposições de várias dimensões, devido à impossibilidade de esta caber, na totalidade, em certos espaços.

A edição de 2019 do FIIN realizar-se-á entre 11 e 17 de novembro, em época invernal, como indica a nova imagem do festival, mas antes disso, serão mantidos os concursos nas sete categorias dos anos anteriores, entre 1 de abril e 30 de junho, o que deixa aos participantes três meses para entregar obras de desenho cientifico da natureza, fotografias e curtas metragens.

Cláudia Richard

Notícia completa na edição nº657 já nas bancas.