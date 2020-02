Figurações do espaço transmontano e duriense na literatura portuguesa

No próximo dia 7 de Março, sábado, a partir das 9h30, vamos viver a aventura de descobrir nas obras de Miguel Torga ou A. M. Pires Cabral, de Mário de Carvalho ou de António Cabral, não esquecendo Ferreira de Castro, Guerra Junqueiro ou Branquinho da Fonseca, as impressões literárias que nos remetem para as paisagens duriense e transmontana, para os seus protagonistas, para os seus hábitos culturais.

Ao longo de um dia intenso, especialistas de universidades portuguesas, da Universidade Nova de Lisboa, mas também da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro ou do Instituto Politécnico de Bragança, confrontam as suas leituras com investigadores da Universidade Federal Fluminense, do Brasil, e dão-nos a ouvir as linhas literárias com que desdobramos orografia, território, comunidades, vontades mútuas…

Integrado na linha de investigação ‘Atlas das Paisagens Literárias de Portugal Continental’, tem como objetivo ligar literatura e território, potenciando a recíproca valorização das obras literárias e das paisagens nelas representadas e contribuir para um conhecimento cruzado dos patrimónios cultural e natural, enquanto concorre para a literacia ambiental e contribui para a implementação da Convenção Europeia da Paisagem, na definição dos objetivos de qualidade paisagística a preservar e a valorizar.

Atlas das Paisagens Literárias de Portugal Continental é um projeto de investigação interdisciplinar desenvolvido pelo Instituto de Estudos de Literatura e Tradição, em parceria com o Instituto de História Contemporânea, ambos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e ainda com a Fundação Eça de Queiroz e a livraria Fabula Urbis.

Consulte o programa completo aqui: http://casademateus.com/agenda/imagens-do-irreal-figuracoes-do-espaco-transmontano-e-duriense-na-literatura-portuguesa/

A entrada é livre, mas a lotação é limitada, pelo que recomendamos a realização de inscrição através do mail cultura@casademateus.pt