FIA adia início do WTCR, mas data de Vila Real mantém-se

A Eurosport anunciou, hoje, o adiamento do início do WTCR (World Touring Car Cup) devido à pandemia de Covid-19. Assim, a taça mundial irá começar no primeiro fim de semana de junho (dias 3, 4 e 5), em Nürburgring, na Alemanha.

Não obstante, as datas de Vila Real mantêm-se (rondas 3 e 4), para o último fim de semana do mês de junho, passando a ser a segunda prova do calendário de 2021.

Refira-se que, depois de suspensa em 2020, a Taça do Mundo de Carros de Turismo está de regresso a Vila Real em 2021. A etapa portuguesa do WTCR está agendada para o fim de semana de 26 e 27 de junho.

A edição de 2021 da Taça do Mundo de Carros de Turismo vai passar por oito países, cinco dos quais na Europa (Alemanha, Portugal, Espanha, Itália e Hungria), ao longo de mais de seis meses. As restantes provas vão ter lugar na Ásia (Coreia do Sul, China e Macau).