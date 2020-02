Festividades de Carnaval em Vila Real

O Desfile das Escolas, no dia 21 de fevereiro, a partir das 9h30, abrirá os festejos do Carnaval 2020, com milhares de crianças e jovens a colorirem as ruas de Vila Real. Este ano o cortejo sairá da Avenida Aureliano Barrigas e terminará no Jardim da Carreira, passando pelas antigas boxes do Circuito de Vila Real, contagiando o público com a alegria e animação tão característicos desta época.

No dia 23 – domingo, sai à rua o Corso de Carnaval, promovido pelo Município de Vila Real com o apoio e extraordinário empenho das juntas de freguesia e demais coletividades aderentes. O trajeto do corso terá início na Av. Aureliano Barrigas (junto à rotunda do RI 13), por volta das 15h00, passando pela Reta das Boxes, Avenida 1º de Maio, terminando em grande festa e convívio em frente à Câmara Municipal.

Nas noites de domingo, dia 23, e segunda-feira, dia 24, junto à Biblioteca Municipal, haverá ainda o tradicional Arraial de Carnaval, uma iniciativa da AAUTAD, com a colaboração do Município, que este ano terá sessão dupla. No dia 24, segunda-feira, pelas 15h00, realizar-se-á, nas Piscinas Municipais, o Festival Aquático que contará com a habitual participação dos utentes das diversas atividades aquáticas deste equipamento municipal, encerrando as Festividades carnavalescas deste 2020.

O Desfile das Escolas 2020 contará com a participação do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus, Escola Profissional Agostinho Roseta, Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real, Santa Casa da Misericórdia de Vila Real, NucliSol Jean Piaget Vila Real, Colégio Moderno de São José, Infantário de Vila Real.