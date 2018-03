Festival Rios da UTAD homenageia o Mondego

A 4ª edição do Festival Internacional de Cinema Documental e Transmedia arranca a 21 de março na UTAD e na Associação Zona Livre.

Vila Real recebe de 21 a 24 de março o RIOS – Festival Internacional de Cinema Documental e Transmedia, numa organização da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) com o apoio do Grupo de Missão de Cultura e das Escolas de Ciência e Tecnologia e Ciências Humanas e Sociais, da UTAD, da Associação Cultural Zona Livre, entre outros patrocinadores. Esta 4ª edição tem o Rio Mondego como protagonista e conta com a colaboração da Centro Portugal Film Commission. O Rio Douro, a Ria de Aveiro e o Rio Minho foram os protagonistas nas edições anteriores.

Anabela Branco de Oliveira, docente da UTAD e responsável pela organização do RIOS informou que, para esta edição, foram recebidos, através das plataformas Film Freeway e Festhome, cerca de 104 curtas e longas-metragens vindas de 21 países diferentes nomeadamente de Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido, Alemanha, Bulgária, Hungria, Polónia, Rússia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Peru, Uruguai, Egito, Irão, Índia e Austrália.

Destes, foram selecionados 24 filmes (curtas e longas) de Espanha, Portugal, Austrália, Reino Unido, Irão, Peru, Egito, Argentina, França, Brasil, Polónia e Rússia. Para a competição Documental Universitário, foram selecionados 16 filmes de estudantes de Comunicação e Multimédia e Ciências da Comunicação.

Para avaliar os filmes a concurso, foi constituído um júri internacional que mantém alguns dos membros das edições anteriores como António Costa Valente, Manuel Fernando Costa e Silva e Rita Capucho. Reza Hajipour (diretor do Arroios Film Festival), João Antunes (jornalista e crítico cinematográfico), Latifa Said (realizadora francesa) e Francis Brosseron (professor e ativista) são as novidades no grupo de jurados deste ano. Para a competição Documental Universitário, os elementos do júri são Marta Torres e Caludio Regengo, antigos estudantes da UTAD e profissionais da área audiovisual e Jorge Lestre, autor do blogue Cineaddiction.

Durante três dias a UTAD e a Associação Cultural Zona Livre serão palco de um festival de cinema gratuito e aberto ao público onde, além da exibição de filmes, serão realizados workshops, dinamizados pelos premiados da edição anterior, Alfonso Palazón, Miguel Lopez Beraza, David Vasquez e Latifa Said, a realizar nas manhãs do Festival, na Escola de Ciência e Tecnologia da UTAD. As sessões competitivas (à tarde) e as sessões especiais (à noite) decorrerão no auditório e espaços adjacentes da Associação Cultural Zona Livre. Também no âmbito de uma parceria com a Universidad Rey Juan Carlos, será apresentado o projeto internacional documental, amplamente premiado, Hacia una primavera rosa.

Vila Real, será durante o festival, um ponto de encontro cinematográfico internacional que permitirá a exploração da região e a gestação de novos projetos e de novas criações estéticas.

O RIOS, define-se como uma plataforma de atividade para a criação e promoção de projetos de autor no âmbito do cinema e audiovisual independentes e pretende explorar e divulgar as potencialidades estéticas ligadas ao rio, tornando-o num espaço privilegiado de criação cinematográfica no âmbito documental.

Mais informações sobre o RIOS em www.riosfestival.com e https://www.facebook.com/riosdocumentaltematico