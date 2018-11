Pelo terceiro ano consecutivo a Associação Ornitológica de Trás-os-Montes e Alto Douro tem o prazer de apresentar mais uma edição do Festival Ornitológico Transmontano.

Trata-se do maior evento do género na nossa região e que reúne os melhores criadores de aves da região norte, e não só, contando com a presença de aves de vários campeões nacionais e mundiais.

É um certame onde os visitantes terão a oportunidade de observar de perto aves dos mais diversos tipos, desde canários, pintassilgos, exóticos australianos, africanos, e americanos, periquitos, papagaios, entre outros, em ambiente de exposição e concurso.

Esta edição decorrerá entre as 10h e as 20h dos dias 23, 24 e 25 de Novembro de 2018 no Centro Cultural Lordelense, em Lordelo, Vila Real.

Se não conhece a vertente desportiva da criação de aves este é um evento a não perder. Terá a oportunidade de trocar impressões com os criadores presentes e ficar a conhecer um pouco melhor o mundo da ornitologia desportiva.

