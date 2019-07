Festival N2 em Chaves vibra no verão Transmontano

O Festival N2 está já a chegar. Nos dias 1, 2 e 3 de agosto, onde a imponente ponte Romana do imperador Trajano liga o Jardim Público de Chaves à frescura das águas do Tâmega, erguem-se os palcos da segunda edição desta “viagem” musical, que apresenta Villagers, Capicua e Luísa Sobral como cabeças de cartaz.

Este ano, o Festival N2 invade o burgo medieval com palco itinerante no coração da cidade, sempre ao por do sol e com bandas que ostentam referências flavienses apostadas em trazer o festival à comunidade.

Do programa geral destacam-se ainda atividades complementares que sugerem o espirito de aventura do Caminho EN2. A exposição “Caminhos N2”, composta por fotografias de João Monteiro e Manuel da Costa estará patente ao público no Museu da Região Flaviense, local para se obter o Passaporte N2 e preparar a aventura.

As rotas até ao Festival passam também pelo grande ecrã, estando prevista a exibição do Filme “The Camino Voyage”, dia 21 de julho, pelas 21h30, no Auditório do Centro Cultural de Chaves. Rafael Marques e Francisco Moreira apresentam a curta-metragem “A Menor Resistência”, resultado da sua viagem pela EN2, com música de B Fachada. Os bilhetes, que têm um preço de 3€, reverterão por vontade do realizador para a “Associação Buxa”.

Na agitação do recinto Festival, será ainda possível apreciar a exposição fotográfica “Rio Tâmega. Passado e Presente”.

PROGRAMA

1 de agosto

Luísa Sobral | David Keenan & The Unholy Ghosts | Luís Severo | Maro

2 de agosto

Villagers | Samuel Úria | Benjamim | Zach Noir

3 de agosto

Capicua | Cais Sodré Funk Connection | D’Alva | Malaboos

Mais informações em www.festivaln2.pt