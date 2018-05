Festival Literário Douro regressa ao Espaço Miguel Torga a 3, 4 e 5 de maio

O FLiD, organizado pelo Espaço Miguel Torga, e que se assume como o maior e mais importante festival literário da região, conta com a presença confirmada de 28 escritores e assume, mais uma vez, um caráter internacional. Carlos Nejar (Brasil), Luís Carlos Patraquim (Moçambique), Tony Tcheca (Guiné) e Juan Vicente Piqueras (Espanha) juntam-se a Afonso Cruz, Alfredo Cameirão, Alice Brito, Álvaro Laborinho Lúcio, António Ferreira, Carlos Ademar, Cristina Carvalho, Cristina Almeida Serôdio, Fernando Pinto do Amaral, Filipa Leal, João Morales, João Rios, Luís Caetano, Manuel Sobrinho Simões, Miguel Real, Nuno Júdice, Fernando António Almeida, Isaque Ferreira, João Tordo, Cláudia Clemente, Dina Fernanda Ferreira de Sousa, Manuel Alberto Valente, João Paulo Sousa e Teolinda Gersão para três dias repletos de literatura.

O Presidente do Município de Sabrosa, Domingos Carvas, descreve “o FLiD como um festival de cultura para o Douro. É mais do que um evento local, de extrema relevância para a afirmação do território duriense.”

Segundo o Diretor do Espaço Miguel Torga, João Luís Sequeira, “trata-se do único festival literário do Douro e é um marco da programação do Espaço Miguel Torga, que permite um contacto direto do público com alguns dos mais importantes nomes da literatura de expressão portuguesa”.

A apresentação oficial do evento aconteceu no passado dia 2 de março, na Bolsa de Turismo de Lisboa, por Francisco Guedes, programador do evento, e pelo diretor do Espaço Miguel Torga, João Luís Sequeira. No evento foram apresentadas as novidades para o programa deste ano, que contempla um reforço do envolvimento e da participação do público escolar da região.

A sessão de abertura está marcada para o dia 3 e será conduzida pelo professor Manuel Sobrinho Simões. Para o dia quatro está programada uma ação voltada para o público escolar no auditório municipal de Sabrosa. O evento encerrará com um concerto do grupo Galandum Galundaina.

O Festival Literário Douro é organizado pelo Espaço Miguel Torga/Município de Sabrosa e terá entrada livre.

