Festival Literário do Douro com nomes confirmados

Os nomes dos escritores confirmados no FLiD – Festival Literário Douro de 2018 foram revelados durante a apresentação oficial do evento, que aconteceu na passada sexta-feira, 2 de março, na Bolsa de Turismo de Lisboa, por Francisco Guedes, programador do evento, e pelo diretor do Espaço Miguel Torga, João Luís Sequeira.

A edição de 2018 conta com a presença de 21 escritores e assume, mais uma vez, um caráter internacional. Carlos Nejar (Brasil), Luís Carlos Patraquim (Moçambique) e Tony Tcheca (Guiné) juntam-se a Afonso Cruz, Alfredo Cameirão, Alice Brito, Álvaro Laborinho Lúcio, António Ferreira, Carlos Ademar, Cristina Carvalho, Cristina Serôdio, Fernando Pinto do Amaral, Filipa Leal, João Morales, João Rios, Luís Caetano, Manuel Sobrinho Simões, Miguel Real, Nuno Júdice, Sérgio Godinho e Teolinda Gersão para três dias repletos de literatura.

O FLíD acontece nos dias 3,4 e 5 de maio no Espaço Miguel Torga e no Auditório Municipal de Sabrosa.

A sessão de abertura está marcada para o dia 3 e será conduzida pelo professor Manuel Sobrinho Simões. Para o dia quatro está programada uma ação voltada para o público escolar no auditório municipal de Sabrosa com a participação de Sérgio Godinho.

O Festival Literário Douro é organizado pelo Espaço Miguel Torga e terá entrada livre.

