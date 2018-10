O Município de Vila Real anuncia o arranque do 2º Festival Internacional de Imagem de Natureza (FIIN) que ao longo de dois meses trará a Vila Real vários especialistas na área da fotografia, da cinegrafia e do desenho de natureza, mas não só… Nesta segunda edição do FIIN, Carlos Vaz Marques, Ricardo Araújo Pereia, Pedro Mexia e João Miguel Tavares juntam-se a nós com o programa Governo Sombra, no dia 9 de novembro!

Esta segunda edição arranca no dia 9 novembro com a abertura de quatro exposições da Biodiversidade sendo que duas delas advêm de cursos juvenis ministrados no Município e que se prolongarão até ao final de dezembro, no Teatro de Vila Real.

São vastas as atividades propostas para este ano: desde exposições, a workshops de desenho (com Marcos Oliveira e Marco Correia) e fotografia (com ilustres fotógrafos, nacionais e internacionais, de entre os quais destacamos: Nuno Silva, Luís Romba, Nuno Sá, Marina Cano, Daniel Beltrá e Mário Cea), palestras, exibição diária de curtas-metragens da Biodiversidade, feira/mostra da especialidade… tudo no Teatro de Vila Real! Os vencedores dos três concursos desta segunda edição, nas categorias – desenho, fotografia e curtas-metragens – serão finalmente revelados na Gala do FIIN, a 18 de novembro, pelas 18:00 horas.

Importa referir que o arranque do FIIN, no dia 9 de novembro, será feito em cerimónia oficial, às 18:30, com a abertura das exposições resultantes dos concursos de desenho e fotografia, do Curso Juvenil de Fotografia e do Workshop de Desenho desenvolvido pela ilustradora Maria Ferreira.

Todo o programa e inscrições para os workshops encontram-se disponíveis em www.fiin.pt ou em www.cm-vilareal.pt .

O Município de Vila Real e a Comissão Organizadora convida-o (a) a juntar-se ao grande evento que é o Festival Internacional de Imagem da Natureza (FIIN), edição 2018.

Deixe o seu Comentário

Comentário