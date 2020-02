Festival de tunas femininas repleto de espírito académico

No dia 15 de fevereiro, o Teatro Municipal de Vila Real vai acolher a sexta edição do Real Festival de Tunas Femininas, o Clave. Um evento organizado graças ao trabalho dedicado da Vibratuna, Tuna Feminina da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), que, mais uma vez, demonstra a sua capacidade e competência na organização deste evento.

Este ano, as tunas que farão entoar o espírito académico em Vila Real, são a Cientuna – Tuna de Ciências do Porto; a Atituna – Tuna da Faculdade de Psicologia e Ciência da Educação da Universidade do Porto; a Tôna Tuna – tuna universitária de Bragança e a Egitúnica – tuna do Instituto Politécnico da Guarda.

Para além disso, haverá mais convidados: a Transmontuna, Vai e Vem e Ent’artes.

“O Teatro de Vila Real tem lotação para 500 pessoas. No ano passado, conseguimos preencher 92% do espaço, mas este ano queremos atingir os 100%”, explicou a Magister Flávia Costa, confessando que, este ano, espera ter mais público estudantil.

O preçário dos bilhetes para assistir ao certame, para os não estudantes, é de 5€, para os estudantes é de 4€ e, para os estudantes da UTAD, há um pack que lhe permitirá fruir dum menu no McDonal’s, uma entrada grátis no ActiveGym nos dias 14 e 15 de fevereiro, 20% de desconto na 1ª mensalidade do ActiveGym, etc.

O VI Clave promete ser um “espetáculo multidisciplinar que inclui tunas e muito mais”, no qual se misturará o espírito académico e as culturas das regiões e instituições a que pertencem as várias tunas.

Os bilhetes podem ser adquiridos no Teatro Municipal de Vila Real ou junto dos membros da Vibratuna.