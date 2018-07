O Festival Internacional de Imagem de Natureza 2017, uma iniciativa do Município de Vila Real cujo tema foi “ O Papel da Imagem no Desígnio da Conservação da Vida Selvagem”, trouxe ao nosso concelho os melhores artistas na área de fotografia e na realização de documentários de Natureza. Este concurso internacional levou o nome de Vila Real além-fronteiras e reforçou o papel de Vila Real na área da Biodiversidade.

À medida que se aproxima a edição de 2018, cujas candidaturas terminaram no passado dia 30 de junho, e porque todos os munícipes deverão conhecer o seu património natural, o Município decidiu promover uma exposição itinerante com as magníficas imagens e curtas que estiveram a concurso no ano passado, num projeto que foi designado “FIIN 2017 Vai às Freguesias”. Este projeto iniciou-se no dia 20 de março e terminará no final de agosto, levando esta exposição a todas as Freguesias que aderiram à iniciativa.

Até ao final do corrente mês todos os trabalhos estarão patente em Vila Marim, na Torre de Quintela e terão a sua última exibição, em agosto, na freguesia de Abaças.