Mais de duas centenas de pessoas participaram este sábado, dia 15 de dezembro, em mais uma edição do Festival Aquático de Natal nas Piscinas Municipais de Vila Real.

A iniciativa insere-se no plano de atividades do programa “Bila Natal” do Município e tem vindo a afirmar-se no panorama local, como um modelo de socialização desportiva, que se materializa em atividades de animação para todas as faixas etárias.

Foi um dia de muita animação em que o espírito natalício invadiu a Escola de Natação, e que em colaboração com todos os monitores, com a Federação Portuguesa de Natação, o Município de Vila Real, a Associação Regional de Natação do Nordeste e a Clínica Médica dos Descobrimentos tornaram possível pela primeira vez a Certificação Nacional deste Festival no âmbito do programa “Portugal a Nadar” pela Federação Portuguesa de Natação.

