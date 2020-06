Festas no Alto Tâmega proibidas até 30 de setembro

O Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicial do Alto Tâmega anunciou que, face aos graves riscos de saúde pública associados à propagação da COVID-19, não serão autorizadas quaisquer licenças para romarias, festas e eventos similares que decorram até ao final do mês de setembro.

A decisão foi tomada na reunião do passado dia 16 de junho, considerando as orientações do Governo relativas à proibição de festivais e situações análogas até 30 de setembro e da Conferência Episcopal relativas ao adiamento de festas, romarias e outras atividades similares.