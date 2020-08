Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios em concurso nas “7 Maravilhas da Cultura Popular”

É de novo a hora das grandes decisões. As Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios estão apenas a um passo de alcançar a grande final do concurso “7 Maravilhas da Cultura Popular”, promovido pela RTP.

A “Romaria de Portugal” vai marcar presença na última eliminatória de acesso à final, agendada para o próximo domingo, dia 30. Até lá, o público pode votar, através do nº 760 20 77 97, e ajudar a eleger esta grande tradição como uma das sete finalistas entre as 14 candidaturas que estarão neste dia em competição. A atriz Sofia Alves é a madrinha da candidatura. O programa de domingo é transmitido em direto, a partir de Torres Novas, das 11h30 às 13h e das 15h às 20 horas.

A gala final do concursorealiza-se a 5 de setembro, em Bragança, e será transmitida, em horário nobre. Dos 14 finalistas apurados nas duas meias-finais vão ser eleitos sete patrimónios pelos portugueses como as 7 Maravilhas da Cultura Popular.

A “Majestosa Procissão de Triunfo”, constitui, no dia 8 de setembro, o grande elemento diferenciador das Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios, sendo os andores armados em carros puxados por juntas de bois.

Com a apresentação desta candidatura, o Município de Lamego pretende promover e valorizar estas Festas, a cidade e os usos e costumes locais e as suas gentes.