A cidade de Lamego vai voltar a estar em festa! De 23 de agosto a 9 de setembro, revivem-se as tradições d’ “A Romaria de Portugal”: as Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios. 2018 marca uma nova viragem na conceção da organização do maior e mais grandioso evento do Município de Lamego. Muda o recinto da feira para a Praça D. Dinis (Largo do Centro Multiusos) com o objetivo de dar maior dignidade a todos aqueles que desenvolvem a sua atividade comercial e visitam a cidade, muda a divulgação da programação, por exemplo, com a criação de um sítio próprio na Internet e a realização de ações de promoção “fora de portas” e muda também o envolvimento das diversas entidades locais, concertando esforços em prol de um objetivo comum: umas Festas organizadas, seguras e dignas. Muitos anos depois, a sua organização foi ainda devolvida à sociedade civil, tendo sido criada uma Comissão, composta por lamecenses de várias sensibilidades.

Ao longo de 18 dias, será oferecido um programa variado, onde a música impera com a atuação de grandes nomes nacionais (Amor Electro, Toy, Cuca Roseta, entre outros), mas também vão decorrer, como é tradição, outros momentos que fazem desta Romaria um evento ímpar no país: a Marcha Luminosa, a Batalha das Flores, a Grande Noitada e, no último dia, o Fogo Preso. De características únicas no mundo, o ponto alto dos festejos volta a ser a Majestosa Procissão do Triunfo, na qual os andores são puxados por juntas de bois, segundo uma tradição muito antiga, sancionada, em 1952, pela Sagrada Congregação dos Ritos. “As Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios são um enorme património imaterial das tradições religiosas e pagãs do povo Lamecense. O orgulho de viver esta festa é também a maior manifestação de paixão, diria mesmo amor, pela Romaria de Portugal que a sua população lhe dedica e que desafia mesmo os visitantes a associarem-se”, sublinha Ana Catarina Rocha, Presidente da Comissão de Festas e Vereadora da Cultura. Também o Vice-Presidente da Câmara Municipal destaca que “mau grado uma conjuntura financeira menos favorável e obrigados a restrições severas, queremos devolver o orgulho neste acontecimento que se deverá constituir como o principal evento de cariz popular e religioso da região, com repercussão no país”.

A apresentação pública da edição 2018 das Festas dos Remédios decorreu na tarde de 8 de agosto, no Salão Nobre do Teatro Ribeiro Conceição, com a participação de diversos artistas e grupos que prometem emprestar um brilho muito especial aos festejos, com uma forte adesão de convidados e público em geral.

