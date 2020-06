Festas dos Remédios na final regional das 7 Maravilhas da Cultura Popular

As Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios já é finalista regional do concurso “7 Maravilhas da Cultura Popular”. O anúncio foi feito durante uma emissão especial este domingo da RTP que quer, através desta iniciativa, partir à descoberta das maravilhas do património cultural material e imaterial de Portugal. Das 504 candidaturas recebidas, o painel de especialistas elegeu sete patrimónios de cada região.

O Município de Lamego formalizou, em março último, a candidatura das Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios a esta eleição, na categoria de Procissões e Romarias, atendendo ao facto da “Romaria de Portugal” possuir características únicas. Ana Catarina Rocha, Vereadora da Cultura da Câmara Municipal e Presidente da Comissão de Festas, destaca que a “Majestosa Procissão de Triunfo”, constitui, no dia 8 de setembro, o seu grande elemento diferenciador, sendo os andores armados em carros puxados por juntas de bois. Enaltece ainda a sua dimensão humana inigualável, participada por um número elevado de figurantes, em particular muitas crianças. Com a apresentação desta candidatura, a autarquia pretende promover e valorizar estas Festas, a cidade, a região, os usos e costumes locais e as suas gentes, fomentando o sentimento de orgulho junto de todos os lamecenses.

A Declaração Oficial das 7 Maravilhas da Cultura Popular, derradeira gala do projeto, acontecerá a 5 de setembro na RTP.