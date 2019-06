Festas da Cidade de Vila Real: Marchas Populares invadem Praça do Município

As festividades anuais da cidade de Vila Real já arrancaram, no passado dia 7 de junho, com a Feira de Santo António e as suas tradicionais barraquinhas e carroceis. E continuam, hoje, dia 12, com as Marchas de Santo António, na Praça do Município, em que irão participar 23 grupos, entre os quais estarão representadas as vinte freguesias do concelho de Vila Real, o Centro Cultural dos Trabalhadores do Município e duas marchas infantis em representação dos Agrupamentos de Escolas Diogo Cão e Morgado Mateus.

Amanhã, dia 13, decorrerá a Feira de Gado de Santo António, em Lordelo; este sábado, dia 15, será o tradicional Encontro de Coros, no Palacete do Conde de Amarante (Claustros do ex. Governo Civil), pelas 17h30; e do dia 15 a 16 deste mês, terá lugar o Torneio da Cidade de Vila Real Abílio Botelho, na Nave da UTAD.

Entretanto, no dia 13 de junho, os Amor Electro vão estar na Praça do Município, acompanhados de um fogo de artifício à meia-noite do mesmo dia.

Já nos dias 14 e 15, decorrerá o Rock Nordeste, no Parque Corgo e Teatro de Vila Real, evento que contará com a presença de The Lengendary Tigerman; Sean Riley & The Slowriders; The Black Mamba; Linda Martini; Sensible Soccers; Frankie Chavez; Fogo Fogo; Fast Eddie Nelson; Mirror People DJ e Batida DJ.