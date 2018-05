Festas da Cidade com 123 eventos em 120 dias

A Câmara Municipal de Vila Real apresentou a agenda das Festas da Cidade e a Programação de Verão que arranca em junho e se prolonga até ao mês de setembro, com um total de 123 atividades, gratuitas e dirigidas a pessoas de todas as idades e gostos.

Rui Santos realçou a importância destes eventos, programados para a população vila-realense, mas que também visam atrair visitantes à cidade, para ajudar a dinamizar a economia local, com destaque para o comércio tradicional.

“O nosso objetivo é acelerar a felicidade dos vila-realenses. São 123 atividades em 120 dias de festa, com concertos, exposições, atividades desportivas, nas quais se destacam as corridas de Vila Real. Por isso, há muitos motivos para sair à rua nos próximos meses”, afirmou o autarca.

O presidente da autarquia avançou que o orçamento da animação preparada para este verão ronda os 130 mil euros, excluindo a organização do Circuito Internacional, que conta com o apoio de fundos comunitários.

Artistas e festas para todos os públicos

A programação musical arranca com um concerto dos HMB, no dia 13 de junho, depois atuam The Gift, Resistência e no dia do Emigrante, 9 de agosto, Matias Damásio.

O 49.º Circuito Automóvel de Vila Real, entre 22 e 24 de junho, será o ponto alto das festas, que é palco para a etapa portuguesa do campeonato do mundo de carros de turismo (WTCR).

Em relação aos três Santos Populares, durante o mês de junho, vão realizar-se várias iniciativas. Para o Santo António, as freguesias do concelho e, pela primeira vez, os agrupamentos de escolas, estão a preparar marchas, que irão desfilar pela principal avenida da cidade. Assim, entre os dias 8 e 13 decorre a Feira de Santo António, e, a 13 de junho, realiza-se ainda a tradicional feira de gado e o tradicional fogo-de-artifício.

O São João vai ser festejado também no centro da cidade, numa iniciativa que junta os comerciantes e para o qual vão ver convidados a participar os pilotos que vão disputar as corridas de Vila Real.

No São Pedro, realiza-se a tradicional feira, que inclui os pucarinhos de barro negro, e haverá ainda uma “Noite Negra”, uma festa em que os participantes terão que vestir de preto para homenagear a olaria de Bisalhães.

Rock Nordeste, “Sons ao Largo” e “Arruada”

Entre 15 e 16 de junho decorre o festival Rock Nordeste, com entrada livre e onde já estão confirmadas as presenças de Bonga, Capitão Fausto e First Breath After Coma, que atua com a Banda de Música de Mateus.

Haverá, ainda, lugar para outros projetos musicais, como “Sons ao Largo”, com concertos que vão ter como palco o largo da Capela Nova, no centro histórico, o projeto “Arruada”, com espetáculos que decorrerão entre os meses de julho e setembro, na praça do município e outros locais do centro da cidade, bem como os Concertos de Verão do Teatro de Vila Real.

A terceira edição do Pitoresco – Festival de Graffiti e Street Art” arranca em setembro, no mês em que se realiza a maior romaria da região, a festa da Senhora da Pena, que é conhecida pelos andores de grandes dimensões.

As festas incluem ainda eventos desportivos, como caminhadas, maratonas ou torneios de basquetebol, e as comemorações do 93.º aniversário da elevação de Vila Real a cidade, e são organizadas em conjunto com as escolas e associações culturais e desportivas do concelho.