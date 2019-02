Festa em Honra de S. Brás – Desfile das Carranhosas em Ribeira de Pena

As Carranhosas voltaram a animar Ribeira de Pena, no âmbito da festa em honra de S. Brás que decorreu de 1 a 3 de fevereiro.

Este evento constituiu, ao mesmo tempo, uma oportunidade para os produtores locais de fumeiro, vinho, mel, linho, entre outros, escoarem e divulgarem os seus produtos.

Ao longo dos três dias foi possível degustar os pratos típicos da região, das couves com feijões aos milhos ricos, ao som da música popular.

No domingo, no final da missa em honra de S. Brás que incluiu a tradicional bênção do pão, a população foi convidada a saborear o típico caldo de farinha servido com orelheira.

De tarde, as Carranhosas saíram à rua carregadas de boa disposição e farinha que partilharam com as centenas de pessoas que foram assistir ao desfile. Desta forma divertida e graças à forte adesão das associações do concelho manteve-se viva uma antiga tradição ligada à festa de S. Brás de Ribeira de Pena.

À noite, sob uma atmosfera mística, o Padre Fontes preparou uma queimada especial que aqueceu todos os presentes. De seguida, o público assistiu à queima da Carranhosa que foi acompanhada de um espetáculo de fogo-de-artifício.

Os EHATB, o Município de Ribeira de Pena, a Junta de Freguesia de Salvador e Santo Aleixo de Além Tâmega e a Fábrica da Igreja Paroquial do Salvador organizaram este evento que se assume, cada vez mais, como uma das melhores festas de inverno da região.